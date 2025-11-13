61-летний Александр Цукерман выехал из Украины официально пару недель назад.

Финансист Александр Цукерман, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в сфере энергетики вместе с предпринимателем Тимуром Миндичем отрицает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом пишут "Схемы".

Мужчина заявил, что "вернется в Украину с удовольствием, когда будет время".

Сначала Цукерман сказал, что не хочет общаться, но коротко ответил на вопрос о подозрении: "Все неправда, все ложь".

На уточнение, находится ли он в Израиле, сказал, что это "не имеет значения", и добавил, что "с удовольствием" вернется в Украину, потому что это его Родина, - "когда будет время".

По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, 61-летний Александр Цукерман выехал из Украины официально пару недель назад. По состоянию на начало полномасштабного вторжения у него был загранпаспорт гражданина Израиля, по которому он ранее выезжал из Украины.

Миндич и Цукерман - детали

Ранее Тимур Миндич и Александр Цукерман были внесены в базу "Миротворец". Их подозревают в подрыве обороноспособности и энергетического сектора Украины, а также в легализации криминальных средств.

В "Миротворце" отметили, что Цукерман (кодовое имя "Шугармен") был сотрудником так называемого "бэк-офиса по легализации средств Миндича и лично давал поручения о передаче средств его сотрудницам.

