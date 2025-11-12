Девушку заподозрили в тайной свадьбе после проекта.

Участница нового сезона "Холостяка" Диана Зотова, которую заподозрили в тайной свадьбе, раскрыла свою правду. Девушка попыталась оправдаться, но ей не поверили на слово.

Диана прокомментировала слухи, отметив, что на самом деле была на "свадебной съемке", а не вышла замуж на самом деле.

В своем блоге в Instagram она выложила несколько фотографий из разных лет модельной карьеры, на которых она позирует в образе невесты.

"Обожаю снимать свадебные платья. Кстати, в роли невесты за 10 лет модельной карьеры мне приходилось быть очень много раз", - пояснила Зотова.

Напомним, что по слухам именно Диана Зотова стала победительницей "Холостяка-14". Однако, на днях ее заметили в Грузии возле местного ЗАГСа в свадебном платье и не с Тарасом Цымбалюком, а в паре с другим мужчиной.

На торжествах присутствовали родственники и друзья модели, поэтому очевидно, что пользователи сети не поверили ее версии:

"Диана, а на каждую съемку платьев собирается вся твоя семья?"

"Очевидно, что канал не позволяет вам освещать личную жизнь, жаль, но за вас искренне рады".

"Как легко всех обмануть..."

К слову, в сети оконфузилась еще одна участница "Холостяка" - Надин, которая неудачно пошутила об отключении света.

