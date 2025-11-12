Православный праздник сегодня в народе прозвали Иван Снежный.

13 ноября по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Иоанна Златоуста, который был архиепископом Константинопольском и одним из великих учителей Церкви, выдающимся проповедником. О его мудрости, милосердии и духовном наследии, традициях и приметах дня, а также какой сегодня церковный праздник в Украине по старому календарю, рассказываем в материале.

Что за праздник сегодня церковный по новому стилю

13 ноября (26 ноября в юлианском календаре) - это день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, богослова, проповедника и творца множества духовных трудов.

Иоанн жил в IV веке в Антиохии, был родом из состоятельной семьи и получил прекрасное образование. Свою карьеру он начал как адвокат, тогда же и прославился своим красноречием. Но в 25 лет он крестился и удалился в пустыню - там провел четыре года наедине в молитве. После возвращения в Антиохию Иоанн стал священником, а вскоре его рукоположили в пресвитеры.

У Иоанна был редкий дар проповедника, поэтому его и прозвали Златоустом. Однако святитель прославился не только этим: он всячески помогал бедным, открывал больницы и приюты. Император Аркадий велел назначить Иоанна архиепископом Константинополя, но когда святитель стал обличать власть имущих за жадность, то оказался в немилости у правителя. Его отправили в ссылку, где он и умер в 407 году.

Какой православный праздник сегодня еще:

вспоминают священномученика Антонина, пресвитера;

мучеников Никифора и Германа,

а также мученицу Манефу.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

11 ноября в храмах, которые придерживаются юлианского (старого) календаря, вспоминают святого праведного Петра (Калнышевского) Многострадального. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о том, чем прославился праведный Петр.

С какими молитвами обращаются к Иоанну Златоусту, что можно делать сегодня

К святителю Иоанну Златоусту обращаются с молитвами о помощи в учебе, просят исцелить от тяжелых заболеваний, избавить от бедности, помочь обрести мир в семье, а также наказать обманщиков и мздоимцев.

В народе день так и называют - Златоуст. В старину верили, что день особенно благоприятен для дороги - она будет удачной, а главная традиция праздника - лепка вареников. Считается, чем больше налепишь вареников и съешь на Златоуста, тем удачнее и богаче будет следующий год, а болезни обойдут дом стороной.

Чего нельзя делать сегодня

В церковный праздник 13 ноября Церковь не одобряет гнева, зависти, лени и жадности. Важно не осуждать других, не отказывать в помощи и не произносить злых слов - считается, что Бог за ними не слышит молитвы человека.

По народным приметам, 13 ноября нельзя лгать и брать или давать что-либо в долг, чтобы не прогнать из дома удачу и достаток. Подарки за труд в этот день также не принимают - святитель был бескорыстным, и нарушить это правило считается грехом.

Кроме того, на Златоуста запрещено:

стричься и красить волосы;

шить и стирать белье;

отдавать детские игрушки и одежду.

Все, что начато сегодня, нужно довести до конца.

Приметы на 13 ноября

По народным приметам дня можно определить, какой будет погода в ближайшее время и зимой:

мелкий дождь пошел - непогода затянется;

сильный ветер - будет похолодание и морозы;

воробьи расчирикались - к потеплению, но если начали петь снегири, то это к морозу;

много листьев на деревьях - к затяжной зиме.

В этот день наблюдают за небом: если оно усыпано яркими звездами, то зима будет ясной, без слякоти и суровых морозов.

