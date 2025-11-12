Без долгих опросов: криминальный психолог назвала самый быстрый способ распознать нарцисса

Доктор Джулия Шоу говорит, что для того, чтобы распознать нарцисса, иногда достаточно просто спросить его об этом.

Доктор Джулия Шоу, известный криминальный психолог, рассказала, что определить нарцисса можно с помощью всего одного вопроса - без сложных тестов и длинных анкет, пишет LADbible.

"Вы нарцисс?"

Доктор Шоу поделилась тем, что назвала "одним из моих любимых открытий в психологии". Речь идет о так называемой "шкале нарциссизма из одного элемента", созданной для быстрой оценки уровня самовлюбленности.

"Психологи попытались задать 20 вопросов, а затем - просто один: "Вы нарцисс?" И оказалось, что этот единственный пункт так же точно определяет нарциссов, как и длинные опросы", - пояснила Джулия Шоу.

Видео дня

По её словам, настоящие нарциссы часто не отрицают своего поведения, а даже гордятся им.

"Как распознать нарцисса? Спросите его. Вероятно, он ответит: "Да, но я лучше большинства людей", - отмечает эксперт.

Нарциссическое расстройство личности - это психическое состояние, которое характеризуется повышенным чувством собственной важности, потребностью в восхищении и недостатком эмпатии.

Доктор Шоу подчеркивает, что не каждый, кто демонстрирует эгоистические черты, является нарциссом.

"Это реалистичная оценка себя - потому что именно в этом и заключается нарциссизм: когда вы действительно считаете, что лучше, чем есть на самом деле", - объясняет она.

Осторожно с ярлыками

Психолог предостерегает, что сегодня слово "нарцисс" стало слишком популярным, и его часто употребляют не по назначению.

"Нам нужно быть невероятно осторожными, чтобы не использовать этот терапевтический язык чрезмерно уверенным или неточным образом. Иначе мы обесцениваем его реальное значение", - подчеркивает Шоу.

А на вопрос, много ли среди мировых лидеров нарциссов, она коротко ответила:

"Безусловно. Это все, что я скажу по этому поводу".

Вас также могут заинтересовать новости: