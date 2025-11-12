В украинский прокат фильм "Сират" выйдет 27 ноября 2025 года.

Вышел украинский трейлер триллер-драмы "Сират" (Sirāt), которую выбрали претендентом от Испании на "Оскар-2026" в категории лучший международный фильм.

События ленты разворачиваются вокруг мужчины по имени Луис, который вместе со своим сыном и их верной собакой путешествуют по марокканской пустыне в поисках пропавшей дочери. Присоединившись к группе рейверов, направляющихся на очередную вечеринку в сердце Сахары, они погружаются в адское путешествие сквозь бесконечные пески. Вскоре безжалостная пустыня заставит их переосмыслить собственную жизнь.

Главную роль в картине исполнил известный испанский актер Сержи Лопес ("Грязные прелести", "Лабиринт Фавна", "Человек, который убил Дон Кихота"), обладатель престижных кинопремий, в частности Кубка Пазинетти Венецианского международного кинофестиваля, премий Европейской киноакадемии и французского "Сезар".

Это новая работа многократного призера Канн Оливера Лаше ("Мимозы", "Огонь придет"). Продюсерами картины выступили Педро и Агустино Альмодовары – создатели оскароносных фильмов "Поговори с ней", "Все о моей матери", а также номинированных на "Оскар" лент "Параллельные матери", "Боль и слава" и "Женщины на грани нервного срыва".

Мировая премьера "Сиратf" состоялась на Каннском кинофестивале, где лента получила Приз жюри. Между тем, 48 кинокритиков, принявших участие в опросе IndieWire, признали его лучшим фильмом фестиваля.

Также в Каннах отметили премией за лучший саундтрек композитора фильма – известного французского музыканта Kangding Ray, чьи работы звучали на крупнейших фестивалях электронной музыки мира, в том числе в Киеве. Получили свои награды даже снятые в фильме собаки Пипа и Люпита – их наградили Гран-при жюри кинопремии Palm Dog, которая состоялась параллельно с фестивалем.

В Украине первыми фильм увидели зрители фестиваля "Киевская неделя критики".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 96% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Газета The Times назвала картину "оригинальным, взрывным кино, которое достойно оваций", а профильное издание Variety написало, что "немногие фильмы смогут так приковать к месту, как этот".

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм "Сират" выйдет 27 ноября 2025 года.

Напомним, Украину в категории лучший международный фильм на "Оскар" в следующем году представит документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки".

