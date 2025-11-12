Курс гривны к евро установлен на уровне 48,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,65 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,10/42,13 грн/долл., а евро - 48,73/48,75 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине: другие новости

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 12 ноября, снизился на 4 копейки и составляет 42,20 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,75 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне вырос на 1 копейку и составляет 48,90 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,30 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 12 ноября, снизился на 2 копейки и составляет 42,17 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 48,90 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,57 гривны, а евро - по курсу 47,90 гривны за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: