Эксперт напомнил, что запрет Германии не касается безвозмездной военной помощи Украине.

Германия блокирует возможность Украины закупки оружия у стран-членов НАТО. При этом Киев может получить военную помощь бесплатно и так обойти запрет.

Об этом рассказал военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в комментарии Обозреватель.

"Если мы что-то у кого-то хотим купить, то мы этого сейчас сделать не можем. Потому что нам Германия на натовской площадке все блокирует. Думаю, настоящая причина – это российское лобби в Германии, которое таким образом мешает Украине просто быть сильнее. Но сами немцы это странным образом связывают с нежеланием эскалации конфликта", –объяснил эксперт.

При этом он указал, что запрет Германии не касается безвозмездной военной помощи Украине.

"Я знаю, что уже и Литва, и Латвия говорили о том, что готовы оказать Украине военную помощь. Кроме того, есть достаточно большой военный груз, который США закупили и подготовили для афганской армии. Там тысячи тонн боеприпасов советского калибра, есть вертолеты. Украина включилась в борьбу за него", – отметил Кочевенко.

Читайте такжеЦРУ готовит украинских военных для ведения боевых действий в случае вторжения России - СМИТакже он напомнил, что украинским военным нужны антидроновые винтовки, средства радиоэлектронной борьбы, системы контрснайперской и контрбатарейной борьбы, а также в снайперских системах.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия готова к любым форматам переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины. При этом представитель правительства ФРГ добавил, что сам Берлин предпочитает "нормандский формат" с участием Германии, Франции, Украины и России.

При этом глава немецкого МИД Анналена Бербок не поддерживает поставки оружия Украине.

В свою очередь в Канаде не исключают отправления в Украину оружия на фоне наращивание Россией войск вдоль украинской границы.

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