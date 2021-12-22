Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Москвой.

Германия готова к любым форматам переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины.

Как передает Deutsche Welle, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.

"В принципе мы хотим внести свой вклад в деэскалацию и готовы к любым переговорам", - отметил Гебештрайт. По его словам, ни один из возможных путей для диалога не следует закрывать.

При этом представитель правительства ФРГ добавил, что сам Берлин предпочитает "нормандский формат" с участием Германии, Франции, Украины и России.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также призвала к переговорам с Москвой.

"Мое беспокойство большое", - заявила она, добавив, что Берлин должен приложить усилия "до последнего миллиметра" для достижения диалога. Необходимо разговаривать, даже если есть предложения, которые, с позиций ФРГ, не могут быть в основе переговоров, считает глава МИД Германии.

Возможное наступление РФ

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.