При этом министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что Украина может рассчитывать на помощь его страны в сфере обороны и в вопросе реформ.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что поставка в Украину оружия немецкого производства может негативно повлиять на переговоры с Россией о необходимости проведения встреч в "нормандском формате".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маас сказал в Берлине во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Маас отметил, что сегодня во время разговора с Кулебой упоминался вопрос предоставления Украине оружия.

"Что касается поставок оружия, я говорил, когда мы вместе с господином министром европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом позвонили господину министру иностранных дел России Сергею Лаврову для того, чтобы организовать встречу в «нормандском формате», где Германия и Франция иметют роль посредников, и во время этого телефонного разговора, если бы я сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, - я думаю, что этот телефонный разговор был бы намного короче, чем он был на самом деле", - подчеркнул Маас.

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По его словам, власти ФРГ хотят продолжать помогать Украине, чтобы она развивала свою экономику, повышалось благосостояние граждан.

"Мы хотим также поддерживать безопасность Украины и ее интересы в сфере безопасности, и мы хотим сделать вклад, чтобы на Донбассе воцарился мир. Это наши приоритеты", - сказал Маас.

Он добавил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Германии в этих вопросах.

Глава МИД от имени немецкого правительства в очередной раз заверил Кулебу, что Германия будет оставаться надежным партнером и донором Украины, если она согласится реализовать различные двусторонние программы по поддержке реформ.

Маас добавил, что Германия может расширить помощь Украине.

Он отметил, что правительство ФРГ четко высказалось в поддержку суверенитета Украины, когда Россия стянула к границе Украины тысячи военных. Также Германия делала заявления о поддержке Украины как член НАТО и в рамках "Большой семерки".

Поднятие вопроса о предоставлении Германией оружия Украине

1 июня в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Германия может предоставить Украине ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические средства и другое вооружение.

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Автор: Виталий Саенко