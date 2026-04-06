РФ массированно атаковала Одессу: среди погибших - маленький ребенок, 16 человек ранены

Разрушен детский сад, значительно повреждены 20-этажный жилой комплекс, многоэтажное здание и частные дома.

В результате дронной атаки, которую армия РФ совершила в ночь на 6 апреля по Одессе, погибли три человека, среди которых - маленький ребенок, по меньшей мере 15 пострадавших, в том числе - дети. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, погибли 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 года, а также еще одна женщина 53 лет.

Травмы различной степени тяжести получили 15 граждан, в том числе беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка. По данным чиновника, у пострадавших осколочные ранения, ожоги, травмы и отравление продуктами горения.

"Часть людей в тяжелом состоянии. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется", - добавил Кипер.

Он подчеркнул, что пострадали жилые дома, критическая инфраструктура и административные объекты. Из-за многочисленных ударов вспыхнули пожары в частном секторе, общежитии, на территории детского учреждения, а также загорелся транспорт.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в ночь на воскресенье россияне массированно атаковали ударными беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры города. Повреждены помещения детского сада, магазина, территория парка отдыха, 20-этажный жилой комплекс, 3 этажа в 6-этажном жилом доме, 8 частных домовладений, административные здания и не менее 20 автомобилей.

"Среди пострадавших трое детей: 7-месячный мальчик, 2-летняя девочка, 17-летний юноша, а также 4 женщины в возрасте 21-64 лет, в том числе молодая беременная женщина, и 6 мужчин в возрасте 18-65 лет", - уточнили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным регионального управления Нацполиции, ранения получили 16 граждан, среди них - немало детей. Точное количество пострадавших пока устанавливается, подчеркивают в полиции.

В мэрии города заявили, что 6 апреля в Одессе объявлен день траура. На зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

В компании ДТЭК "Одесские электросети" также сообщили, что ночью враг атаковал энергетический объект. По состоянию на утро энергетикам удалось восстановить электроснабжение критически важной инфраструктуры и домов почти 3 тыс. семей. В настоящее время без света остаются 16,7 тыс. семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов города.

Отмечается, что последствия обстрела очень серьезны, и ремонтные работы потребуют времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

Обстрел Одессы - что еще известно

Напомним, в ночь на 6 апреля в Одессе дрон попал в многоэтажку, что привело к гибели трех человек. Сначала сообщалось о 5 раненых, затем количество пострадавших возросло до 10.

Сообщалось, что двое находятся в тяжелом состоянии, один из них - в нейрохирургии, другой - в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Среди раненых - 2-летний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет. В Киевском и Приморском районах города много поврежденных жилых домов, в частности пострадал многоэтажный комплекс и частные дома, почти 30 автомобилей и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: