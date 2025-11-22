'Ветер в Вашингтоне может измениться': и РФ, и Украина имеют причины идти к миру, - NYT

Украина стоит перед выбором между сложным американским планом мира и чрезвычайно тяжелой зимой без поддержки ключевого партнера.

Украина оказалась перед выбором между американским проектом из 28 пунктов и чрезвычайно тяжелой зимой. Обе стороны имеют веские причины приближаться к миру, говорится в материале The New York Times.

Положение на поле боя стремительно ухудшается: украинские силы теряют позиции на востоке, а ресурсы истощаются. При этом Россия имеет значительно большее количество населения и мощную военную индустрию - факторы, которые создают для Украины долгосрочную стратегическую угрозу.

Пока непонятно, как долго Киев сможет удерживать оборону, особенно учитывая сложную зиму, нехватку боеприпасов и ограничения в поставках.

Давление и на Москву

Несмотря на преимущества в живой силе и производстве вооружений, Россия также сталкивается с серьезными вызовами. Новые санкции США в отношении российской нефтяной отрасли еще больше сократили доходы Кремля и усилили нагрузку на бюджет, который работает в режиме военного времени.

Американский план предусматривает значительные уступки не только для Украины, но и для США и их союзников в Европе. Некоторые пункты проекта выгодны Москве, другие - наоборот могут быть неприемлемыми для Путина, что затрудняет любую договоренность.

"Путин может стремиться зафиксировать свои победы, понимая, что ветер в Вашингтоне может измениться", - подытожило издание.

Мирный план - главные новости

Администрация США давит на Украину, чтобы она приняла новый "мирный план" до четверга, 27 ноября, мол, возможности для переговоров ограничены. Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами заявил, что он "оптимистично настроен" и считает, что "сейчас настало время для мира", но предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости.

В то же время президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для консультаций с международными партнерами по окончанию войны.

"Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром. Украина никогда не будет преградой для мира, и представители украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности. Благодарны за готовность европейских партнеров помогать", - говорится в сообщении ОП.

