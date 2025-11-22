Четверо ведущих лидеров европейских стран координируют между собой подготовку совместной встречи с Трампом в Вашингтоне.

Европейские лидеры согласовывают совместный визит к президенту США Дональду Трампу на фоне новостей о том, что он отправил Украине ультимативный план мира.

Как пишет Sky News со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе, британский премьер Кир Стармер обсуждал возможность поездки с ключевыми европейскими лидерами - президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Все четверо политиков координируют между собой подготовку совместной встречи с Трампом в Вашингтоне.

По информации Sky News, ожидается, что визит европейских лидеров в США может состояться в начале следующей недели, скорее всего во вторник, если Белый дом подтвердит дату.

Ожидается, что тема Украины и новый американский подход к безопасности Европы станут ключевыми вопросами дискуссии.

В то же время впоследствии дипломатический источник в ЕС заявил в комментарии изданию, что Стармер не планирует визит в Вашингтон, но Европа готовит совместную встречу с Трампом.

Мирный план - Европе стоит активизироваться

Как сообщал УНИАН, мирный план Дональда Трампа может обернуться катастрофой. Европа должна "взять ответственность", иначе заплатят все, отметил международный обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

"Если план будет принят, это вознаградит вооруженную агрессию. Священный принцип, что даже фактические границы не могут быть изменены силой, будет попрано по приказу лидера свободного мира", - пишет Вагхорн.

