Марзоев был непосредственно связан с действиями своего отца и ударами по мирным украинцам.

На Запорожском направлении украинские военные ликвидировали российского лейтенанта Василия Марзоева - сына генерала РФ Аркадия Марзоева.

Как сообщили росСМИ, генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, который командует 22-м армейским корпусом Черноморского флота РФ, готовил и наносил массированный удар по Херсону, в результате которого погибли 24 гражданских лица.

В Украине собрана доказательная база против трех высокопоставленных российских офицеров, причастных к ударам по Херсону. В частности, это два генерала - Олег Макаревич и Аркадий Марзоев, а также подполковник Дмитрий Жарких. Все они получили сообщение о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сам лейтенант Василий Марзоев был непосредственно связан с действиями своего отца и ударами по мирным украинцам.

Ликвидация Марзоева стала частью украинских мероприятий по нейтрализации командного состава войск РФ, совершивших военные преступления в Украине.

Ликвидация оккупантов в Украине

16 октября в Запорожье ликвидировали российского пропагандиста, которого благодарил лично российский диктатор Владимир Путин. Пропагандист погиб "во время выполнения редакционного задания из-за удара украинского беспилотника".

А год назад в Московской области ликвидировали полковника вооруженных сил РФ Алексея Коломейцева, военного преступника, руководителя 924-го государственного центра беспилотной авиации российского Минобороны. Он был причастен к обучению операторов Shahed.

