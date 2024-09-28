Оккупанта удалось уничтожить благодаря спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с ГУР Минобороны.

В Московской области России в ночь на 27 сентября ликвидировали полковника вооруженных сил РФ Алексея Коломейцева, военного преступника, руководителя 924-го государственного центра беспилотной авиации российского Минобороны. Об этом УНИАН проинформировали осведомленные источники в украинской военной разведке.

В частности, ликвидация Коломейцева стала результатом спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Коломейцев был причастен к подготовке российских специалистов по использованию БПЛА, в частности операторов и обслуживающего персонала ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

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"Движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределы, как мы и предупреждали ранее. Каждый российский военный преступник, каждый причастный к агрессии против Украины является нашей целью независимо от должностей, возраста, пола и места пребывания. Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев до тех пор, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления", - отметили источники.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе распространялась информация, что Вооруженные силы Украины в Курской области ликвидировали командира десантно-штурмового полка ВДВ России, подполковника Александра Курина с позывным "Шкипером". Ликвидацию Курина называют "большой потерей для ВДВ".

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