До конца текущего года спецподготовку по методике обучения английскому языку организуют для 150 военнослужащих, которые будут выполнять обязанности внештатных инструкторов языковой подготовки.

В Вооруженных силах Украины будут активно изучать английский язык. Это станет еще одним шагом вперед на пути к вступлению в НАТО.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, продолжается комплекс мер по достижению ВСУ взаимосовместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.

Ожидается, что до конца текущего года специализированную подготовку по вопросам организации и методики обучения английскому языку организуют для 150 военнослужащих, которые будут выполнять обязанности внештатных инструкторов языковой подготовки.

В дальнейшем указанные инструкторы с января 2022 года начнут проводить занятия по изучению английского языка в воинских частях и органах военного управления.

Читайте такжеРоссийский публицист объяснил, почему Путину выгодно убивать украинцев на Донбассе"Это станет еще одним шагом вперед на пути к достижению ВСУ совместимости с вооруженными силами стран – членов НАТО и стран-партнеров", - добавили в ГУР.

Ранее в Украине состоялись украинско-американские военные учения "Rapid Trident - 2021". В них приняли участие представители 15 стран.

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Автор: Тамара Отовская