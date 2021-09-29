В Будапеште считают газовую сделку с "Газпромом" своим внутренним делом.

Критику газового соглашения, которое заключили Венгрия и российский "Газпром", со стороны Украины в Будапеште считают попытками вмешательства во внутренние дела этой страны.

Об этом 29 сентября заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Месть Украины произошла задолго до наших газовых договоренностей с россиянами - когда Украина внесла изменений в закон об образовании, чем грубо ограничила использование родного языка венгров Закарпатья. Поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО", - сказал Гуйяш.

Читайте такжеУдар по Украине: обнародованы подробности газового контракта Венгрии с "Газпромом"Глава администрации Виктора Орбана добавил, что Украина не имеет отношения к энергетической политике Венгрии и "не может оценить серию жестов", сделанных венгерскими властями для примирения Будапешта и Киева.

"Мы хотим вернуться на путь диалога", - заверил Гуйяш.

Напомним, что 27 сентября Венгрия подписала с "Газпромом" 10-летний контракт на поставку газа в обход Украины. Украина уже раскритиковала такое решение и предупредила о переносе заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Автор: Станислав Кожемякин