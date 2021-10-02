Украинско-американские учения "Rapid Trident-2021" являются завершающим этапом интенсивных ежегодных мероприятий по подготовке подразделений Сухопутных войск ВС Украины.

В Украине завершились украинско-американские военные учения "Rapid Trident - 2021", в которых приняли участие представители 15 стран.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что к учениям были привлечены более 6000 личного состава, несколько сотен единиц боевой техники, в частности, украинская авиация и от стран НАТО.

"Подразделения и штабы Вооруженных сил Украины, США, стран НАТО и государств-партнеров достигли взаимосовместимости, к которой стремились. Мы можем действовать вместе на земле и в воздухе, создавая новую архитектуру коллективных оборонительных действий. Поэтому учения "Rapid Trident-2021" достигли своих целей", - отметил соруководитель учений бригадный генерал Владислав Клочков.

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Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2021" являются завершающим этапом интенсивных ежегодных мероприятий по подготовке подразделений Сухопутных войск ВС Украины.

Они носят исключительно оборонительный характер и направлены на усиление национальных оборонных возможностей, отработку совместных действий, углубление взаимосовместимости с Вооруженными силами США и других государств-партнеров.

Церемония закрытия военных учений "Rapid Trident-2021", которые продолжались с 20 сентября, состоялась на базе Международного центра миротворчества и безопасности.

Как сообщал УНИАН, в Украине начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с участием 15 стран.

Автор: Инна Андалицкая