Тюремщики оккупантов активно зарабатывают на заключенных.

В подконтрольных оккупантам тюрьмах Донецкой области наладили индустрию телефонного мошенничества. Администрация учреждений принуждает заключенных «зарабатывать» им деньги.

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Об этом говорится в материале издания «Проект.». Отмечается, что в тюрьмах, изоляторах и колониях на оккупированной боевиками «ДНР» территории сидят тысячи украинцев и россиян. Немалая часть из них — жертвы вымогательства со стороны оккупантов, или люди, пострадавшие за свои политические взгляды.

Отмечается, что официально осужденные местными «судами» заключенные - это только видимая часть своеобразной системы неофициальных и полуофициальных тюрем оккупантов. Пленных военных держали в двух колониях Макеевки и на двух постах донецкого СИЗО. Арестованные за «шпионаж», «измену родине», «разжигание межнациональной и иной вражды» и прочие политические преступления временами многие годы ждут решения своей участи.

При этом тюремщики оккупантов активно зарабатывают на заключенных. В частности – на передачах, продаже наркотиков, разрешениях на получение услуг. Но в некоторых донецких тюрьмах работает целая индустрия телефонного мошенничества, прибыль от которой делят участники «МГБ».

Заключенный Григорий, сидящий в 124-й колонии строгого режима в поселке Лидиевка, осенью 2020 года рассказал журналистам о процветающем тюремном «бизнесе».

По словам мужчины, в их колонии работают несколько бригад с пронесенными на зону с ведома администрации смартфонами. Как правило, это аппараты на две сим-карты — местного оператора «Феникс» и украинского «Водафон». Местный дает мобильный интернет, украинский — возможность отвечать на звонки с подконтрольной Украине территории.

«Работают» зеки парами — размещают на украинском сайте объявлений в зависимости от профиля «аферы» объявления об интим-услугах или сдаче квартир в разных городах Украины. Суть афер в том, чтобы взять с клиента деньги вперед — за просмотр квартиры, залог за первый месяц, за секс с девушкой, которая якобы работает без сутенера и боится ехать на встречу без предоплаты.

Работа идет круглосуточно, и каждая пара зеков обязана в неделю сдавать руководству колонии 15 тыс. гривень. Деньги собираются в платежном сервисе украинского оператора «Водафон» и, соответственно, все платежи происходят в нем.

Только с «крыши» бригад аферистов, по подсчетам Григория, в его колонии администрация может собирать до 400 тыс. гривень в месяц.

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Автор: Дмитрий Захаров