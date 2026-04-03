В Крыму разбился российский истребитель Су-30

В Минобороны РФ утверждают, что экипаж успел катапультироваться до падения самолета.

Во временно оккупированном Крыму потерпел крушение российский истребитель Су-30. Инцидент произошел около 11:00 по московскому времени (10:00 по киевскому) во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. Самолет якобы выполнял полет без боекомплекта.

"Сегодня около 11:00 в Республике Крым при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет выполнял полет без боекомплекта", – говорится в заявлении ведомства.

Российское Минобороны уверяет, что экипаж успел катапультироваться, угрозы для летчиков нет. Другие детали инцидента пока не раскрываются.

Отметим, что ориентировочная стоимость российского многоцелевого истребителя Су-30СМ (в зависимости от модификации и комплектации) составляет около $50 млн.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля стало известно, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Крыму, в результате чего погибли 29 человек, находившихся на борту.

Связь с самолетом была потеряна около 18:00 по местному времени во вторник во время планового полета над Крымом, после чего самолет врезался в скалу.

