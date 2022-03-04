В ЕС заявляют, что надо выяснить, какое влияние повлекут санкции, введенные недавно, чтобы переходить к новым решениям.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Евросоюз готов вводить новые санкции против РФ, но сначала надо эффективно воплотить предыдущие санкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге после чрезвычайного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Для меня важно воплотить вчерашний пакет санкций", - заявил Боррель.

Он отметил, что уже рассматриваются варианты для нового санкционного пакета против РФ.

"Для примера, мы можем увеличить количество российских банков, которые будут отключены от SWIFT, но мы не приняли ни одного конкретного решения о том или ином банке. Мы направили техническим службам предложение изучить больше банков", - заявил Боррель.

Также он сказал, что ЕС может еще глубже ударить финансовыми санкциями.

Боррель отметил, что надо изучить последствия от тех санкций, которые уже введены.

"Мы теперь должны обеспечить, чтобы они были полностью воплощены, поскольку недостаточно объявить, согласовать и снова объявить. Но они должны быть воплощены. Лазейки надо закрыть. И я надеюсь, что они взорвут машину войны России", - заявил Боррель.

Он сказал, что президент РФ Владимир Путин пытался разъединить Запад, а получилось наоборот.

"Мы более объединены и более решительны, чем раньше. Гораздо больше, чем до российской агрессии. И Россия полностью изолирована от международного сообщества", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что санкции являются целенаправленными и уже приносят результат.

"Цель - не нанести вред русскому народу, но выбить камни из машины войны Кремля. Однако, к сожалению, это факт, что санкции также повлияют на людей, которые не имеют отношения к внутреннему окружению Кремля. И в определенной степени обычные люди тоже пострадают от последствий войны Путина", - подчеркнул Боррель и выразил убеждение, что только Путин может прекратить эту войну.

"Мы должны не позволить, чтобы российские олигархи избегали влияния санкций и уклонялись от уплаты налогов. Это хорошая ситуация для борьбы с олигархией и неуплатой налогов, поскольку оба явления взаимосвязаны. Мы должны выявить их и арестовать активы", - заявил он.

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