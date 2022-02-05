Сейчас идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.

В Черниговской области начались интенсивные учения с ручными противотанковыми ракетными комплексами NLAW.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины со ссылкой на Службу по связям с общественностью Учебного центра "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого в социальной сети Facebook.

"Военнослужащие 169-го Учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW", - говорится в сообщении.

В частности, сейчас идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.

Читайте такжеУкраина получит еще больше оружия от международных партнеров-КулебаКак известно, в Украину противотанковые комплексы NLAW в январе начала поставлять Великобритания. Эти гранатометы считают лучшими для ведения боя в условиях города, и у России нет их аналогов.

Ранее в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы будущих инструкторов применение противотанковых ракетных комплексов NLAW.

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