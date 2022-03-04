Из-за нечеловеческих действий войск агрессора пострадавших невозможно эвакуировать.

Российские оккупационные войска продолжают террористические обстрелы мирного населения Украины. Недавно стало известно, что "орки" убили уже 28 детей, а еще 64 ранили. Враг даже не дает эвакуировать пострадавших из поселений, которые были атакованы. Такая ситуация сложилась в Бородянке на Киевщине. В поселке под завалами застряли около ста человек, но спасти их невозможно.

Соответствующей информацией поделилась речница Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан. В комментарии Радио Свобода она отметила, что к людям, которые оказались под завалами в Бородянке, не получается добраться. Всему виной действия российских оккупантов, которые без разбора стреляют в людей. По словам Рубан, 3 марта группа спасателей ГСЧС отправилась в упомянутый населенный пункт, но по пути она попала под огонь и была вынуждена вернуться обратно.

Ранее в Бородянке уничтожили несколько многоэтажных домов. После этого через поселок попыталась пройти вражеская колонна, но ее разбили доблестные ЗСУ.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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