По словам Колесника, освобожденный "чиновник" боевиков является братом тогдашнего министра аграрной политики Украины.

Бывший президент Петр Порошенко в 2017 году допустил обмен у боевиков на Донбассе представителя так называемого "правительства ЛНР" Виталия Швайко, который является братом бывшего министра аграрной политики Украины Игоря Швайки.

Об этом заявил куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник в эфире "Право на владу", пишет ТСН.

По его словам, брата украинского министра боевики обвинили в разворовывании "бюджета ЛНР". Во время обмена Порошенко обнимался с ним, добавил Колесник.

"Представитель "правительства ЛНР" - фамилия Швайко. Его вставили в обмен в конце 2017 года, на большой обмен. Надели его. Когда встречает его Петр Алексеевич, то он его первый обнимает, целует. А Швайко - это двоюродный брат нашего министра аграрной политики. Они не общаются, так говорят. Но это - "ЛНРовец", который сидел у них на подвале за то, что обокрал "бюджет ЛНР", - сказал Николай Колесник.

Ранее сегодня Порошенко прокомментировал недавнее расследование журналистов о его сотрудничестве с кумом Путина и нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В частности, сообщалось, что кум Путина якобы блокировал проведение обменов заложниками на Донбассе, в том числе - ради выгоды для Порошенко.

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Автор: Григорий Бондарь