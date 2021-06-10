Экс-президент утверждает, что Медведчука к переговорам привлекли члены "нормандской" четверки и лично Путин.

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал недавнее расследование журналистов о его сотрудничестве с кумом Путина и нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В частности, сообщалось, что кум Путина якобы блокировал проведение обменов заложниками на Донбассе, в том числе - ради выгоды для Порошенко.

В эфире канала "Прямой", который ему принадлежит, Порошенко заявил, что мог обойтись без помощи Медведчука в 2014 году.

"Но тогда выйдите и расскажите это тысячам семей украинских заложников... Я там тоже увидел цифры, этот вопрос очень эмоциональный. Я думаю, что это абсолютное скотство - использовать заложников, пленных - в политической борьбе. Но я готов и к этому, меня уже ничем не удивишь", - сказал экс-президент.

Порошенко подтвердил, что до Медведчука полторы тысячи заложников были освобождены без него. По его словам, сначала этим вопросом занималась СБУ "на базе батальонного или бригадного уровня". Он уточнил, что обращался для освобождения заложников к Папе Римскому Франциску, нынешнему главе США Джо Байдену, Еврокомиссии и Европарламенту, президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Читайте такжеПутин прокомментировал возможный разговор с Зеленским и "наехал" на Порошенко

Кандидатуру Медведчука на переговоры, говорит Порошенко, предложили участники "нормандского" формата, в том числе Путин. "И я согласился", - добавил он.

Порошенко также заявил, что активно боролся за освобождение "киборга" Андрея Гречанова (Рахмана).

В расследовании BIHUS.info говорится, что Медведчук обсуждал этот вопрос с "министром обороны ДНР" и возмутился тем, что им будет руководить "некий Мочанов". Он заявил, что обмен должны провести "первые", что позволит создать прецедент, ведь тогда президент помилует россиянина Владимира Старкова.

"Пленки Медведчука"

Ранее журналисты обнародовали три части "пленок Медведчука". Первая касалась переговоров Медведчука с руководством РФ и главарями боевиков.

Во второй СМИ рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

В третьей стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко