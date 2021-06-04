Адвокат Илья Новиков заявил, что сторона Порошенко пока не будет давать никаких комментариев.

Народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко зашел в здание СБУ с улицы Ирининской.

Его адвокат Илья Новиков заявил, что сейчас сторона Порошенко не будет давать никаких комментариев.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в пресс-центре СБУ заявили, что Порошенко не явился на допрос по "делу Медведчука-Козака".

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31 мая допрос Порошенко в СБУ перенесли по просьбе его адвокатов

Его вызвали в качестве свидетеля.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Их подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями, хотя обвинение настаивало на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

20 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Козака.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

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Автор: Виталий Саенко