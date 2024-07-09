Он добавил, что убийства украинцев, удары по гражданской инфраструктуре не прекратятся после эмоциональных выпадов "все равно как, но остановите эту войну".

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин высказался о блогерах и публичных лицах, которые призывают к "миру любой ценой". По его словам, эти люди должны нести за подобное серьезную ответственность.

"Считаю, что те блогеры, публичные лица, которые призывают к "миру любой ценой", которые пишут о том, что война кому-то там выгодна и "надо немедленно это прекратить" – должны нести за это серьезную ответственность. Как минимум, получить воспитательные уроки от неравнодушных граждан и оказаться в правоохранительных органах. Первый раз на разъяснительной беседе, второй – уже за решеткой", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, такие месседжи – это российская пропаганда, "которая очень хорошо ложится в глупые головы "уставших от войны".

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"Рашка эффективно работает в медиаполе, распространяя свое ИПСО. Но иногда и делать ничего не нужно – украинцы сами справятся. Давно нужно осознать – есть только два возможных варианта. Первый, когда мы продолжаем бороться. Да, эта борьба имеет высокую цену, но это единственный вариант получить шанс на будущее вообще. Второй вариант – когда мы останавливаемся, и тогда ни на какое будущее можно не надеяться. Цена такого выбора гораздо трагичнее. А все "уставшие", кстати, без лишних вопросов поп***дуют в армию врага", – подчеркнул военный.

Жорин добавил, что убийства украинцев, удары по гражданской инфраструктуре не прекратятся после эмоциональных выпадов "все равно как, но остановите эту войну".

"Но эта дичь точно влияет на общее состояние украинцев и готовность противостоять рф. За это нужно нести ответственность", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

Ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, вероятно, был вызван прямым попаданием российской ракеты. Об этом заявила глава миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека Даниэль Белл. Отмечается, что на момент атаки в заведении находились около 670 детей-пациентов и около 1000 сотрудников.

Тем временем на передовой с начала суток, 9 июля, по состоянию на 16:00 произошло уже более 80 боестолкновений с противником. Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Покровском направлении.

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