Даниэль Бэлл рассказала, что ее посетившая место происшествия команда не смогла сделать окончательного вывода, "но ракета, похоже, была запущена РФ".

Смертельный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, вероятно, был вызван прямым попаданием российской ракеты, заявила во вторник глава миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека, ссылаясь на собственный анализ.

"Анализ видеозаписей и оценка, сделанная на месте инцидента, указывают на высокую вероятность того, что детская больница пострадала от прямого попадания, а не получила повреждения из-за перехваченной системы вооружения", - сказала Даниэль Бэлл, глава миссии ООН по мониторингу прав человека, пишет Reuters.

Она добавила, что ее команда, посетившая объект в понедельник, не смогла сделать окончательного заключения, но, судя по всему, ракета была запущена Российской Федерацией.

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По словам Бэлл, в центре лечат детей с серьезными заболеваниями, такими как рак и заболевания почек. На момент нападения в нем находилось около 670 детей-пациентов и около 1000 сотрудников.

"Вчера утром, когда впервые прозвучали сирены воздушной тревоги, сотрудники перевезли детей в бункер, иначе жертв было бы намного больше", - сказала она.

Удар по больнице "Охматдет" - детали

В Киеве на территории крупнейшей детской больницы в Украине "Охматдет" завершены аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram. "В результате атаки РФ на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей", - сообщил Клименко.

Служба безопасности Украины отмечает, что получены новые доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101. На месте трагедии найден обломок двигателя крылатой ракеты Х-101.

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