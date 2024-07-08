По его словам, оккупанты с первого дня "абсолютно сознательно" убивают украинцев.

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя сегодняшнюю ракетную атаку на Киев, заявил, что сейчас в войне нет "случайных попаданий".

По его словам, детская больница "Охматдет" и жилой дом, которые сегодня атаковали россияне, были спланированными целями. Жорин подчеркнул, что оккупанты с первого дня полномасштабной войны "абсолютно сознательно" убивают украинцев, в том числе и детей.

"Все те, кто прячется сейчас от мобилизации, кто распространяет российские фейки, кто блокирует работу ТЦК - вы должны понимать, какие последствия могут быть в случае, если наша страна перестанет бороться. Защита Украины это ответственность каждого, и сегодняшний обстрел должен об этом всем еще раз напомнить. Война спрашивать, кто там для нее нерожденный, не будет", - написал он в Telegram.

Видео дня

Ракетная атака на Киев - последние новости

Как сообщал УНИАН, россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По данным по состоянию на 12:30 известно о по меньшей мере семи погибших и 25 пострадавших в результате атаки оккупантов по столице.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что захватчики специально атаковали Киев днем, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что под ударом оказались разные города - Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Враг применил более 40 ракет разных типов. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

Вас также могут заинтересовать новости: