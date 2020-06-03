Украинские военные запустили патриотический флешмоб (видео)
23:17, 03 июня 2020Война
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В описании к видео офицер напомнил, что на Донбассе продолжается российско-украинская война.
Иллюстрация REUTERS
Украинские военнослужащие запустили патриотический флешмоб "Нация сквозь века", представ в национальных нарядах.
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Соответствующее видео в своем Telergam-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Есть то, что бурлит в наших венах — кровь наших предков-казаков. Есть то, что в 2014 году подтолкнуло каждого взять оружие в руки и идти на защиту своего дома, своей земли от рашистской нечести. И мы до сих пор здесь, на войне — на российско-украинской войне", - говорится в описании к ролику.
Как сообщалось, украинские активисты устроили дерзкую акцию на Донбассе.
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