На головы оккупантов, воровавших велосипеды и пуфики, посыпались гранаты.

Украинские военные показали, как бьют по российским оккупантам с помощью квадрокоптеров и гранат.

Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Бойцы 15 управления военной Контрразведки СБУ вчера гоняли орков-мародеров в селе под Пологами, Запорожской области. На головы ублюдков, воровавших у селян велосипеды и пуфики сыпятся с дронов - ВОГ-17. Орки разбегались как тараканы. Прошу и других бойцов перенимать опыт 15 ДВКР СБУ, используя даже легкие дроны для беспокоящего огня по ублюдкам", - написал советник главы МВД.

Ранее УНИАН писал, как украинские военные из "Стугны-П" уничтожили очередной российский Ка-52 "Аллигатор" - вертолет за 16 миллионов долларов, который считается командирским.

А на южном направлении армия Российской Федерации пыталась передвинуться по украинской территории, однако украинские защитники оперативно обнаружили оккупантов и нанесли им сокрушительный удар.

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