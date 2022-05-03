За последние сутки было совершено 14 вылетов самолетов с военной помощью для Украины.

Украинские военные проходят недельный курс по применению ударных БПЛА Phoenix Ghost. Также 200 украинских солдат завершают обучение обращению с гаубицей M777.

Об этом сообщает репортер американского издания Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на чиновника Пентагона.

Американский барражирующий беспилотник Phoenix Ghost разрабатывался Пентагоном перед полномасштабным вторжением России. Украина получила около пятой части из предложенных США 121 беспилотника, уточнил американский чиновник.

"Он может использоваться против бронированных сил", - сказал журналисту представитель Пентагона.

Как отмечает Детч, США передали Украине 80% из предложенных гаубиц, 70 батарей. Также, за последние сутки было совершено 14 вылетов самолетов с военной помощью для Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ОПУ Андрей Ермак анонсировал военную помощь Украине от США - 155-мм гаубицы и тактические дроны Phoenix Ghost.

В Минобороны США рассказал, что Phoenix Ghost - это "тактическое оружие, которое предназначено для нанесения ударов, и можно было ожидать, что оно будет полезно против ряда различных целей".

Также сообщалось, что США, Канада и Австралия передают Украине 155-мм буксируемые гаубицы M777, и речь идет уже о более чем 100 единицах и сотнях тысяч снарядов к ним. УНИАН уже рассказывал, в чем секрет этого оружия и решающее преимущество над артиллерией РФ.

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