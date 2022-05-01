Ка-52 – это российский боевой вертолет, который используется как командирская машина армейской авиации.

Вооруженные силы Украины продолжают героически сражаться с российскими оккупантами, используя все имеющееся оружие.

В частности, как сообщили в Генштабе ВСУ, с помощью отечественной установки "Стугна-П" украинские военные сбили командирский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Украинские защитники настолько наловчились уничтожать российскую технику, что регулярно ликвидируют летательные аппараты оккупантов с помощью противотанкового оружия.

Благодаря ПТРК "Стугна-П", которая разработана в Украине, наши защитники сбили Ка-52 "Аллигатор" – вертолет за 16 миллионов долларов, который считается командирским.

Отметим, Ка-52 – это российский боевой вертолет, который используется как командирская машина армейской авиации. Похоже, что оккупанты остались еще без одной командирской единицы – украинские защитники умело сбили элитный вертолет из противотанкового оружия.

Уничтожение "Аллигатора" "Стугной" происходит уже не впервые – ранее сообщалось, что украинские военные оригинально ликвидировали элитный вертолет с помощью противотанкового оружия.

За 66 дней войны оккупанты уже потеряли 155 вертолетов разных классов, а также 192 самолета.

Вас также могут заинтересовать новости: