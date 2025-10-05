Уникальное уничтожение Ми-8: украинский FPV 'задвухсотил' командира экипажа

Российских пилотов пытались "подловить" не один день, но операцию реализовали успешно.

Силы обороны Украины FPV- дроном "минуснули" российский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Котляровка. Командиром воздушного судна был Михаил Авраменко.

Об этом заявил офицер ВСУ, который отслеживает российские потери на фронте, Анатолий "Штирлиц" Штефан. По его данным, оккупант Авраменко погиб во время атаки на вертолет.

"Успешно демобилизован командир вертолета Ми-8 старший лейтенант Авраменко Михаил, который успешно встретил украинский FPV", - отметил "Штирлиц".

Видео дня

Уничтожение российского Ми-8

Как сообщал УНИАН, ранее Силы обороны Украины сбили FPV- дроном российский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Котляровка. В 59 ОШБР, которая провела успешную операцию, призвала россиян "не делать сюрпризов" с воздуха", поскольку это им "дорого обойдется".

Пресс-офицер бригады Тарас Мишак отметил, что это была довольно длительная и спланированная операция. По его словам, российских пилотов пытались "подловить" не один день. Он также выразил надежду, что этот опыт получится масштабировать и сбивание российских вертолетов станет обыденностью.

Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса призвал не "впадать в мечты" относительно того, что Украина может регулярно сбивать российскую авиацию беспилотниками.

Вас также могут заинтересовать новости: