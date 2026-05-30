София Ротару публично обратилась к своей внучке

Известная украинская певица София Ротару публично поздравила свою внучку Софию.
Сегодня, 30 мая, девушка отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 25 лет. По случаю праздника звездная бабушка опубликовала фото именинницы в своем Instagram и показала, как она выглядит сейчас.
"Happy birthday", - подписала кадр Ротару и добавила смайлик в виде сердечка.
Также Софию поздравила и ее мама Светлана Евдокименко в своем Instagram и поделилась семейным снимком с дочерью и сыном.
"Доченька, с днем рождения! Моя любовь к тебе безгранична, как вселенная. Ты самый красивый, добрый и ценный комплимент мне в этом мире, да и не только в этом. Сияй и помни, что моя вера в тебя, как ангел-хранитель, всегда рядом", – написала невестка Софии Ротару.
Напомним, ранее внучка Софии Ротару появилась в Париже. Не секрет, что девушка уже несколько лет учится и живет в Нью-Йорке и строит там карьеру модели. Год назад София открыла собственный бизнес – продает скребки-массажеры для лица и шеи.