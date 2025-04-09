Федоренко отметил, что Силам обороны Украины удается сдерживать штурмы врага.

Украинские военные обнаруживают и уничтожают более 65% всех целей оккупантов за счет беспилотных систем. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире "Українського Радіо".

"Более 65% всех целей противника, воюющих против нас, которые враг применяет - а это техника, живая сила, огневые средства для совершения ударно-штурмовых действий - выявляются и уничтожаются Силами обороны именно за счет беспилотных систем. И в этом контексте спасибо всем украинцам, которые продолжают поддерживать Силы обороны и донатить на важные средства беспилотных систем", - сказал он.

Ситуация на Купянском направлении

Также Федоренко рассказал о ситуации на Купянском направлении. По его словам, там продолжаются активные боевые действия.

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"Противник остается достаточно активным. Идут постоянные ударно-штурмовые действия. Сейчас мы выбили бронированную технику противника. Поэтому интенсивность применения врагом именно брони, танков, БМП, БТР несколько снизилась. Несмотря на то, что этого ресурса врага стало меньше в результате работы украинской артиллерии, противотанковых средств, беспилотных систем, враг пытается подтягивать дополнительный резерв, ремонтировать то, что было повреждено", - поделился командир 429 отдельного полка беспилотных систем.

Федоренко добавил, что за последние четыре дня враг провел два штурма в районе Купянска Левобережного и Купянска Узлового с применением легкобронированной и бронированной техники.

"Эти штурмы были разбиты объединенной работой Сил обороны, теми бригадами, которые держат этот отрезок, в частности 429 полком "АХИЛЛЕС". Техника оккупантов была уничтожена стопроцентно, которая участвовала в ударно-штурмовых действиях: это танки, БМП. Штурмовая пехота, которой удалось частично спешиться, расконцентрироваться по посадкам, лесопосадкам, и которая в течение определенного периода времени светового дня была найдена нашими беспилотниками, разведчиками и уничтожена за счет объединенного огневого воздействия - дронами и артиллерией. Поэтому в районе Купянска Левобережного, Купянска Узлового ситуация без изменений. Силы обороны удерживают все занятые рубежи и не дают противнику возможности осуществить намерение по оккупации этого района", - сказал Федоренко.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем напомнил, что ранее враг захватил населенный пункт Кругляковка. В прошлом году оккупанты разрезали плацдарм Сил обороны на две части, потратив на это огромный ресурс.

"Более 225 единиц только бронированной техники было уничтожено Силами обороны во время отражения ударно-штурмовых действий противника. Пехоту считать достаточно сложно, потому что объективно все посадки, лесопосадки забиты телами россиян. На текущий момент враг пытается расширять клин до населенного пункта Загрызово, двигаясь вниз по течению к населенному пункту Колесниковка. Но Силами обороны блокирован и успеха нет", - уточнил Федоренко.

Ситуация на двуречанском отрезке остается сложной

В разговоре с журналистами он упомянул, что на двуречанском отрезке ситуация остается чрезвычайно сложной. Он добавил, что врагу помогают не лучшие погодные условия.

"Противнику удалось, пользуясь неблагоприятными погодными условиями, которые снижают несколько эффективность работы беспилотных систем, переправиться на правый берег, занять плацдарм, но врагу не удалось навести штатные, понтонные переправы, провести подготовку берегов в инженерном плане. Для противника это важно, потому что ту группировку, которая есть на правобережном плацдарме, врагу необходимо обеспечивать боеприпасами, необходимо настроить логистику, проводить эвакуацию, затянуть легкую броню. На текущий момент этого врагу не удалось сделать", - объяснил Федоренко.

Помимо этого командир 429 отдельного полка беспилотных систем отметил и некоторые успехи своих бойцов. В частности, защитники уничтожили ряд инженерной техники врага, которая была нацелена на укладку понтонных переправ. Он заверил, что водный покров реки Оскол находится под разведывательным и огневым контролем.

Беспилотники на войне в Украине - последние новости

Ранее в Forbes писали, что Украина создает флот летающих авианосцев. Дрономатки, которые несут на себе меньшие беспилотники, очевидно, являются технологией войны ближайшего будущего.

Кроме того, эксперты раскрыли секреты нового украинского зенитного дрона. Истребитель "Шахедов" уже работает на фронте и за два месяца уничтожил более 20 ударных дронов и около 10 разведывательных БПЛА.

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