Ходят слухи, что уже летают: эксперт о предоставлении Украине истребителей Gripen

Переход на Gripen – это для Украины большой шаг вперед.

Украина получит шведские истребители Gripen, оснащенные дальнобойными ракетами Meteor, что усилит возможности противодействия российской авиации. Это совершенно иная орбита технологической способности атаковать россиян.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Новини.LIVE. "Компания Saab предлагала нам эти самолеты, и мы вели переговоры еще в марте 2024 года, даже проходило обучение определенного количества украинских пилотов на этих самолетах. И два наших опытных пилота пилотировали эти самолеты, они сказали, что это фантастически приятные в управлении машины, они даже не ожидали, что будет так легко после МиГ-29 пилотировать такие самолеты", – сказал он.

По словам эксперта, когда шведы предложили этот самолет, американцы вмешались в эту ситуацию и сказали, что пусть украинцы сначала освоят F-16, а потом будет разговор о Gripen.

"Сейчас, когда мы не получаем для наших самолетов F-16 то вооружение и ту комплектацию, на которые мы надеялись, то, конечно, возникла ситуация с Gripen. Переход на Gripen – это для нас не просто шаг вперед, это совершенно иная орбита наших технологических возможностей атаковать россиян. Это абсолютно замечательно. Я думаю, что это (получение самолетов – ред.) может произойти в конце этого года и в начале следующего", – считает Криволап.

Кроме того, он сказал, что сейчас ходят слухи, будто несколько Gripen уже у нас летают.

"Если эти Gripen летают с ракетами Meteor, которые способны поражать цели на расстоянии 250 км и до самого конца удерживать скорость около четырех Махов, то мы сейчас увидим, что российские Су-34 перестанут в таком количестве нести КАБы, если мы действительно получили Gripen с ракетами Meteor", - резюмировал эксперт.

Истребители Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, 28 мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества между странами. Согласно документу, Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D уже в следующем году, а к 2030 году – 22 новых истребителя самой современной серии E.

Украинские военные уже проходят подготовку на шведских истребителях Gripen. В Стокгольме заявили, что обучение пилотов и технического персонала для Украины уже началось, а осенью программа станет более масштабной.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что передача Gripen станет новым этапом в укреплении украинской системы противовоздушной обороны и развитии современных Воздушных сил.

