В войне против Украины Путин угодил в 'цугцванг', – The Washington Post

Есть подозрения, что "трехдневная СВО" всё-таки идёт не совсем по плану.

Война РФ против Украины вступила для Владимира Путина в фазу "цугцванга", когда каждый новый ход только усложняет положение Кремля. Такое мнение высказал обозреватель The Washington Post Джордж Уилл.

Автор напоминает, что еще 15 месяцев назад президент США Дональд Трамп призвал Украину фактически согласиться на поражение, заявив Владимиру Зеленскому: "У вас нет карт". Тогда, пишет издание, многие считали, что Украина не способна противостоять значительно более мощной России. Однако дальнейшее развитие событий продемонстрировало иную картину.

Как отмечается в публикации, символом проблем Кремля стали меры безопасности во время празднования Дня Победы в Москве. Из-за угрозы украинских беспилотников в этом году парад 9 мая был значительно короче, чем обычно, а количество военных и техники сократили.

По оценкам, приведенным в материале, с начала 2026 года Россия захватила лишь около 0,04% территории Украины, а в апреле даже понесла чистые территориальные потери. В то же время человеческие потери РФ, по подсчетам The Economist, достигли примерно 3% довоенного количества мужчин призывного возраста.

Отдельное внимание автор уделяет качеству личного состава российской армии. Он ссылается на интервью The Wall Street Journal с российским военнопленным, бывшим наркозависимым, которого после заключения отправили на фронт. "Он и многие в российской армии считают, что война является преднамеренной кампанией по очищению общества от тех, кто находится на его самых низких ступенях", – писала газета.

Джордж Уилл считает, что ситуация в Украине все больше напоминает позиционное противостояние времен Первой мировой войны. При этом все более ощутимыми становятся последствия украинских ударов вглубь России. По данным обозревателя, страх перед атаками беспилотников заставил Путина существенно сократить публичную активность и чаще находиться в подземных укрытиях. В марте 2026 года количество украинских трансграничных атак дронами впервые превысило аналогичные российские удары.

Подводя итог, Уилл отмечает, что война, начатая Россией, привела к расширению НАТО, укреплению европейского единства и усилению экономического и политического давления на саму РФ. Он цитирует оценку исследовательницы Carnegie Russia Eurasia Center Александры Прокопенко, которая описала нынешнее состояние России как "сохранение единства при одновременном неуклонном разрушении собственного будущего".

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника российского правительства, слова которого приводит автор публикации, Путин оказался в ситуации шахматного "цугцванга" – когда любой следующий ход только ухудшает положение. Именно поэтому, считает автор, главным вопросом ближайших месяцев станет то, как Кремль будет реагировать на постепенное восстановление военных возможностей Украины.

Как писал УНИАН, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что война против Украины якобы приближается к завершению, объяснив это тем, что ситуация на фронте для России якобы складывается как нельзя лучше. В то же время он признал, что не может назвать конкретных сроков окончания боевых действий и что переговоров о завершении войны пока нет.

Однако ничего хорошего для России на фронте сейчас нет. По оценкам экспертов, темпы продвижения российской армии в 2026 году значительно замедлились, что ставит под сомнение способность РФ в ближайшее время полностью захватить Донецкую область. Кроме того, украинские силы продолжают контратаки, освобождают территории и наносят удары по российской логистике на юге.

