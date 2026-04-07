'Настоящий гений': Украина создала новую концепцию ведения войны, - экс-директор ЦРУ

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявляет, что Украина создала "совершенно новую концепцию ведения войны, благодаря чему добивается успехов на поле боя, и США необходимо перенять этот опыт.

В интервью CBS Петреус отметил, что Украина смогла нивелировать преимущества России в живой силе, огневой мощи и экономическом масштабе благодаря инновациям в беспилотных системах. При этом, по словам Петреуса, преимущество Украины заключается не только в самих беспилотниках, но и в системе, построенной вокруг них.

"Настоящий гений заключается в том, как они всё это объединяют", – сказал Петреус, указывая на "общую экосистему командования и управления", которая интегрирует возможности наблюдения, целеуказания и нанесения ударов.

Как объяснил CBS News инженер, знакомый с этой технологией, украинская платформа управления боем "Дельта" служит своего рода "военными Google Maps", отображая цифровую карту позиций, целей и другой соответствующей информации. Эта интеграция дает украинским силам практически абсолютные возможностии наблюдения и нанесения ударов в радиусе примерно 20 миль от линии фронта.

Петреус описал бой на передовой, в котором российский солдат непрерывно отслеживался беспилотниками наблюдения, прежде чем были развернуты ударные беспилотники.

"Если вас заметили на этом поле боя и вы не можете очень быстро укрыться в глубоком укрытии, дело плохо", – сказал он

Украина также наращивает производство недорогих беспилотников с видом от первого лица темпами, значительно превосходящими темпы западных военных. Один из украинских производителей, которого Петреус посетил на прошлой неделе, сообщил ему, что "в этом году он собирается произвести 3 миллиона беспилотников", по сравнению с примерно 300 000, произведенными США в прошлом году.

Искусственный интеллект, по словам Петреуса, ускорит эти инновации.

"В будущем появятся дроны с алгоритмическим управлением, которые невозможно будет заглушить", – сказал Петреус. Эти системы смогут работать даже в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы, снижая зависимость от GPS, добавил он. Технология также позволит операторам управлять более чем одним дроном одновременно.

Петреус также отметил, что вскоре могут появиться полностью автономные системы, где люди по-прежнему определяют задачи, но машины их выполняют.

"Я думаю, это станет возможным в течение пары лет, и мы вполне можем увидеть это впервые здесь", – сказал он.

США необходимо усвоить эти уроки

"В некоторых западных странах сейчас считают, что инновация – это дать 50 дронов бронетанковому батальону. Нет. Нам следует расформировать бронетанковые батальоны и заменить их батальоном беспилотников", - указывает Петреус.

Этот сдвиг, по его словам, требует "совершенно новой концепции ведения войны", включая изменения в доктрине, подготовке и структуре вооруженных сил. Украина, отметил он, создала для этого стандарт, сформировав Силы беспилотных систем, а не просто внедрив беспилотники в различные подразделения.

"У нас пока нет систем, которые могли бы эффективно защищать от роев дронов. Нам нужно узнать гораздо больше и гораздо быстрее, чем мы это делаем сейчас", - предупредил Петреус.

Украина возвращает себе преимущество

Ранее Петреус заявил, что Россия утратила свое преимущество в войне против Украины. Он отметил, что за последние два месяца Силы обороны Украины достигли больших успехов на передовой, чем Россия.

Также СМИ пишут, что в марте Украина впервые с начала войны в 2022 году запустила больше трансграничных ударных беспилотников, чем Россия, в течение одного месяца.

