Силы обороны успешно сдерживают РФ на фронте, отметил Петреус.

Россия утратила свое преимущество в войне против Украины. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CBS.

"Я думаю, что примечательно то, что Россия больше не имеет преимущества. Россия значительно превосходит Украину по численности. Она превосходит Украину по вооружению. Ее экономика в 10 или 12 раз больше, чем у Украины. И все же украинские войска сейчас останавливают россиян на передовой", – сказал он.

Он отметил, что за последние два месяца Силы обороны Украины достигли больших успехов на передовой, чем Россия. В то же время он отметил, что такой сценарий считался маловероятным из-за преимущества РФ в живой силе и экономическом масштабе. Однако Силам обороны удалось это реализовать благодаря инновациям в своих беспилотных системах.

"Настоящая гениальность заключается в том, как они все это сочетают", – добавил Писториус, имея в виду общую экосистему командования и управления в рядах Сил обороны Украины.

Также Писториус отметил, что в ближайшие несколько лет в Украине могут появиться полностью автономные системы. Люди будут определять для них миссии, а роботы – реализовывать их.

Ранее Виктор Кордон, начальник Отдела РЭБ 7-го Корпуса ДШВ, рассказал УНИАН, что Силы обороны Украины могут быть способны перейти к полноценному контрнаступлению на фронте. Он подчеркнул, что Украина не проигрывает эту войну, а наращивает потенциал для дальнейшего наступления.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко ранее заявил, что Украина имеет достаточно человеческих ресурсов, чтобы воевать еще 10 лет и даже больше. В то же время он подчеркнул проблемы мобилизации в стране. Нардеп отметил, что эту проблему могли бы решить ротации.

