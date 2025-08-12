Смягчение позиции Зеленского появилось накануне мирного саммита Трампа и Путина на Аляске в пятницу.

Накануне саммита президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина на Аляске, в дипломатических кругах обсуждают смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на европейские источники, Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Такой сценарий, который поддерживают некоторые европейские столицы, предусматривает замораживание линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности, включая поставки вооружений и перспективу вступления в НАТО. В то же время Зеленский подчеркивает: никакие договоренности не должны предусматривать дополнительных территориальных уступок.

Видео дня

Европейские лидеры, среди которых Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц, заявили о недопустимости изменения международно признанных границ силой. Они планируют встречу с Трампом уже в среду, чтобы донести свои аргументы перед его переговорами с Путиным.

Сам Трамп сообщил, что на саммите попытается добиться частичного возвращения украинских земель. Однако он раскритиковал позицию Киева относительно необходимости конституционного одобрения любых территориальных изменений.

НАТО же подчеркивает, что фактическая оккупация территорий не может быть признана юридически. Украинские власти напоминают, что Россия продолжает перебрасывать войска и готовится к новым наступлениям, поэтому преждевременно говорить о готовности Кремля завершить войну.

На сегодня Россия контролирует около 20% территории Украины в пределах границ 1991 года. Международные партнеры Украины, включая Великобританию и Канаду, призывают избегать навязывания Киеву каких-либо решений, подчеркивая, что мир должен быть достигнут при участии самой Украины, а не за ее спиной.

Саммит Трамп-Путин - главные новости

Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, запланированный на 15 августа, станет первой встречей президентов США и России на американской земле с 1988 года. Мероприятие пройдет на фоне активных обсуждений возможного прекращения войны в Украине. Трамп неоднократно намекал на вариант "земельных обменов" как условие мира, что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах.

Президент Украины Владимир Зеленский официально не будет участвовать в переговорах, но, по словам Трампа, будет проинформирован об их результатах перед другими лидерами. Европейские страны, включая Францию, Германию, Польшу, Великобританию, Италию и Финляндию, в совместном заявлении подчеркнули, что любые договоренности по миру не могут приниматься без участия Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: