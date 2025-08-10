В нем говорится, что достичь мира в Украине можно дипломатическим путем, но продолжая давление на Кремль.

Европейские лидеры, включая президентов Франции, Финляндии, премьер-министров Польши, Великобритании, Италии, а также канцлера Германии и председателя Еврокомиссии, сделали совместное заявление перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Путина.

В нем говорится, что они приветствуют усилия Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение "справедливого и прочного мира". Также в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, говорится, что в ЕС есть убежденность, что успеха в этом направлении можно добиться, если совместить активную дипломатию, поддержку Украины и давление на РФ.

"Мы готовы поддерживать эту работу как дипломатически, так и через сохранение нашей существенной военной и финансовой помощи Украине, в частности через работу коалиции желающих, а также через сохранение и введение ограничительных мер против Российской Федерации", - говорится на сайте.

Лидеры Европы подчеркнули, что дипломатическое решение в итоге должно защитить жизненно важные интересы безопасности Украины и всего континента — это касается, в частности, надежных гарантий безопасности Украине. Также в заявлении говорится, что Украина имеет свободы выбора своей судьбы, а переговоры, если они содержательные, могут состояться только при прекращении огня или при уменьшении интенсивности боевых действий на фронте.

"Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - также говорится в их совместном заявлении.

Зеленский отреагировал в Telegram на заявление лидеров Европы, заявив, что Украина "ценит и полностью поддерживает" эти слова. Он также еще раз подчеркнул, что окончание войны в Украине должно быть "честным".

Европа в контексте будущей встречи Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что Европа и Украина пытаются повлиять на план встречи Трампа с Путиным. Они подчеркнули, что ни Вашингтон, ни Москва не могут заключать сделку "за спиной Киева или Европы", которую Трамп считает ответственной за безопасность Украины после урегулирования.

Кроме того, они выдвинули свой мирный план с "красными линиями". В частности, в предложении Европы говорится, что территории могут обмениваться только на взаимной основе, то есть если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других.

