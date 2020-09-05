Он отметил, что за указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, так же как и противоположная сторона.

Обвинение главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина о якобы сооружении украинскими военными инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы не соответствует действительности, является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей относительно режима тишины, достигнутых 22 июля 2020.

Об этом говорится в заявлении командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, обнародованном на странице штаба ООС в Facebook.

«Мною, Командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы «ДНР» насчет оборудования украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области с соответствующими координатами (48 ° 22ь57 '' N 37 ° 56'55''E). По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 Трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня» , - сообщил Кравченко.

Он отметил, что за указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона.

«В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командования Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами», - добавил командующий ООС.

Угрозы Пушилина в адрес ВСУ

Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно».

Главарь оккупантов добавил, что ожидал требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.

Боевики хотят открыть прицельный огонь по «незаконно возведенным инженерным конструкциям» в районе населенного пункта Шумы.

Украина из-за угроз Пушилина созывает на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

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Автор: Андрей Василюк