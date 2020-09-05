Обвинение главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина о якобы сооружении украинскими военными инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы не соответствует действительности, является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей относительно режима тишины, достигнутых 22 июля 2020.
Об этом говорится в заявлении командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, обнародованном на странице штаба ООС в Facebook.
«Мною, Командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы «ДНР» насчет оборудования украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области с соответствующими координатами (48 ° 22ь57 '' N 37 ° 56'55''E). По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 Трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня» , - сообщил Кравченко.
Он отметил, что за указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона.
«В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командования Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами», - добавил командующий ООС.
Угрозы Пушилина в адрес ВСУ
- Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.
- Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно».
- Главарь оккупантов добавил, что ожидал требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.
- Боевики хотят открыть прицельный огонь по «незаконно возведенным инженерным конструкциям» в районе населенного пункта Шумы.
- Украина из-за угроз Пушилина созывает на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.
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