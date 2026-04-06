Спутниковые снимки NASA подтвердили пожар на главном нефтяном терминале РФ

В результате ночной атаки дронов загорелся главный нефтяной терминал РФ на Черном море. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA, передает Bloomberg.

На этих снимках можно увидеть новые очаги возгорания в районе порта Новороссийска, где находится терминал "Шесхарис" компании "Транснефть".

В то же время компания пока не ответила на запрос журналистов относительно ситуации в Шесхарисе.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, во время ночной атаки дронов в городе Новороссийске были повреждены восемь домов. По его словам, обломки БПЛА обнаружили на территории нескольких промышленных объектов.

Что известно о порту в Новороссийске

Новороссийск - крупнейший российский порт в Черном море, где находятся многочисленные объекты для экспорта сырья и генеральных грузов. В начале марта удары украинских беспилотников привели к остановке нефтезагрузки в Новороссийске.

"Администрация в Киеве стремится ограничить возможности Кремля экспортировать нефть и получать сверхприбыли от глобального роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке. В прошлом месяце украинские дроны повредили нефтяные объекты в Приморске и Усть-Луге - ключевых российских портах на Балтийском побережье. В свою очередь Москва атакует энергетическую, газовую и железнодорожную инфраструктуру в Украине", - напомнили в Bloomberg.

По подсчетам издания, непрерывные удары БпЛА по нефтяным портам привели к тому, что морской экспорт РФ в марте упал до самого низкого уровня за последние два месяца. Такой спад происходит на фоне того, как продолжающаяся война на Ближнем Востоке вызвала "беспрецедентный шок" в поставках нефти по всему миру.

Также командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что украинские военные поразили фрегат "Адмирал Макаров" в Новороссийске. По его словам, степень повреждений вражеских целей сейчас устанавливает разведка.

"Губернатор региона… о горящем ночью порту "Шесхарис" в целом, отработанном силами и средствами глубинного поражения СОУ, прокомментировал традиционно: "обломки беспилотников оказались…", - устраивает, как признание…", - высказался Мадяр.

