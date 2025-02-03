Работа этого предприятия остановлена.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили успешные атаки на Астраханский газоперерабатывающий завод и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля 2025 года поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Как отметили в Генштабе, оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества топлива для российской оккупационной армии.

"По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена", - отмечается в сообщении.

В то же время, результаты поражения и масштабы повреждений уточняются.

В Генштабе заверили, что боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться.

Как проинформировали УНИАН осведомленные источники в правоохранительных органах, Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ, а Астраханский ГПЗ является одним из ключевых энергетических объектов РФ, перерабатывающим 12 млрд газового конденсата ежегодно.

По данным источников, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО "забавовнили" факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21. На Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата.

"Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, работающих на ВПК и производящих топливо для армии РФ. Дронова санкционная политика доказывает свою эффективность", - отметил информированный источник в СБУ.

Дроновые атаки на РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, атака дронов на Астраханский газоперерабатывающий завод произошла в ночь на 3 февраля. В результате атаки предприятие вспыхнуло. Пламя можно было видеть в радиусе нескольких километров.

Астраханский газоперерабатывающий завод - один из крупнейших газохимических комплексов мира. Предприятие работает с 1985 года. Численность персонала - 5600 человек. Завод выпускает автомобильный бензин, топливо дизельное, техническую серу и тому подобное.

Кроме того, в ночь на понедельник, 3 февраля, российский город Волгоград оказался под массированным налетом беспилотных летательных аппаратов. В городе раздавались громкие взрывы. После взрывов в ряде районов пропал свет, также у жителей города возникли проблемы с мобильной связью. На нескольких видео можно увидеть момент попадания, после которого начинается пожар.

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