Астраханский газоперерабатывающий завод остановился из-за атаки дронов

Это предприятие считается одним из крупнейших газохимических комплексов мира.

Астраханский газоперерабатывающий завод остановил работу из-за атаки дронов в ночь на 3 февраля. Об этом заявил губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин.

Чиновник утверждает, что "получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности".

По словам Бабушкина, сообщения в социальных сетях о последствиях атаки и экологической катастрофе якобы "имеют украинский след". Цель - якобы "посеять панику среди жителей региона".

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"Росприроднадзором и службой мониторинга ГПЗ ведется постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет", - отметил Бабушкин.

Напомним, что Астраханский газоперерабатывающий завод - один из крупнейших газохимических комплексов мира. Предприятие работает с 1985 года. Численность персонала - 5600 человек. Завод выпускает автомобильный бензин, топливо дизельное, техническую серу и т.д.

Атака на Астраханский газоперерабатывающий завод

Как сообщал УНИАН, украинские дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод России. Объект вспыхнул. Пламя видно в радиусе нескольких километров.

"Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только", - отметили в ЦПД.

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