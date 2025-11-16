Самарский НПЗ является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет 8,8 млн тонн. Отмечается, что предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии - является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

"Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется. Кроме того, поражена база хранения БпЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также, как проинформировали в Генштабе, уточнены результаты поражения НПЗ "Рязанский" - повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.

Удары по российским целям

Как сообщал УНИАН, дальнобойные дроны уничтожили в Новороссийске 4 вражеские пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара.

Спутниковые снимки подтвердили, что Служба безопасности успешно уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка. Также враг недосчитался двух важных радаров - раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board") и радара целеуказания 92Н6 ("Grave Stone")", - сообщил источник.

На территории воинской части размещалось ориентировочно 12 таких пусковых установок, поэтому есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: