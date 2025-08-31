Сергей Кривонос считает, что кремлевский диктатор максимально будет защищать только два города.

Украина должна иметь и быть готовой применить не менее 1,5 тысяч ракет, чтобы поразить какие-то цели в Москве, заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос. В частности, у него спросили, к чему могут привести украинские удары по российским НПЗ, и уже можно ли начинать говорить о коллаксе энергетической системы в РФ.

"Еще рано говорить, что это коллапс. Потому что, что касается потребностей армии, у них есть запасы, которые непосредственно накоплены для ведения боевых действий. Да, у них меньшие запасы для проживания мирного населения. Им плевать. Путин понимает, что два критических города для его политической жизнедеятельности - это Санкт-Петербург и Москва. На все остальное ему абсолютно наплевать. На Питер и на Москву у него запасы есть", - пояснил Кривонос в эфире "Фабрики новостей".

По его убеждению, Украине надо системно добраться до этих объектов, но с Москвой это очень сложно сделать, потому что вокруг этого города располагается достаточно мощный противовоздушный пояс.

"Мы можем его непосредственно значительно уменьшить, но для этого мы должны запустить более тысячи воздушных целей, потому что в одном залпе российское ПВО вокруг Москвы может уничтожить тысячу целей. Условно говоря, мы должны иметь полторы тысячи ракет, чтобы тысячу мы потратили на то, чтобы мы уничтожили их способность сбивать, а 500 достигли своей цели", - подчеркнул он.

В то же время, военный убежден, что значительно эффективнее будет, если 1,5 тысяч ракет и дронов применить против других объектов на территории РФ. "Сейчас в приоритете системное уничтожение - обрезание тех щупалец, которые есть у Москвы для руководства и обеспечения провинций", - добавил он.

По мнению Кривоноса, Украина должна наносить удары по распределительным подстанциям и трансформаторам, которые передают электроэнергию на те направления, которые россиянам нужны. Кривонос подчеркивает, что в РФ система ПВО на всей территории не может закрывать все "дыры", поэтому, задача Украины - четко выискивать эти места и "бить там, где нам не ждут, и когда не ждут".

Удары ВСУ по России - что известно

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что ВСУ не бьют по Москве не потому что не могут. Удары украинских дронов не направлены на Москву, потому что основные направления ударов - это уникальные предприятия, которые работают на военную мощь агрессора.

Кроме того, мы рассказывали об ударах по российским НПЗ в течение августа. Например, в ночь на 30 августа "прилетело" по двум нефтеперерабатывающим заводам. 14-й полк СБС атаковал "Краснодарский НПЗ", который производит 1,1% от общего объема нефти, и "Сызранский НПЗ" в Самарской области.

