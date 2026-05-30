Украинские дроны 'минуснули' редкие Ту-142: что это за самолеты

Речь идет о редких самолетах, серийное производство которых было прекращено более трех десятилетий назад.

В ночь на 30 мая украинские Силы беспилотных систем нанесли удары по российской военной инфраструктуре, уничтожив сразу несколько уникальных целей – два дальних противолодочных самолета Ту-142 и пусковую установку ОТРК "Искандер" в районе Таганрога Ростовской области.

Как пишет Defence Express, особое внимание вызывает уничтожение самолетов Ту-142 – машин, которые Россия не производит с начала 1990-х годов. Это советские дальние противолодочные самолеты, которые в настоящее время в составе ВМФ РФ в основном используются в качестве разведывательных платформ. Аналитики называют эти борта "интересными целями".

На обнародованных кадрах видно, как дрон FP-1 поражает первый самолет Ту-142, после чего он загорается. Другой дрон осуществляет объективный контроль и впоследствии фиксирует поражение второго борта. В СБС заявляют о полном уничтожении обоих самолетов.

Ту-142 является модификацией на базе советского Ту-95РЦ и относится к редкому классу дальнего морского авиации. Их серийное производство продолжалось до 1992 года, а последний экземпляр был сдан в 1994-м.

Всего было выпущено около 100 таких самолетов в различных модификациях. Из-за отсутствия производства и ограниченного количества эти самолеты считаются стратегически ценными и практически невозможными для восстановления в короткие сроки.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая беспилотники нанесли удар по нефтяной инфраструктуре города Таганрог в Ростовской области России. Также под удар попала нефтебаза в Краснодарском крае.

В результате ударов были уничтожены самолеты Ту-142 и другое вооружение РФ. Кроме того, среди пораженных целей: нефтяной танкер теневого флота, нефтебаза "Курганнефтепродукт" в Таганроге и морской нефтяной терминал в Феодосии, АР Крым.

