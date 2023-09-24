Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

В ночь на понедельник, 25 сентября, Россия могла запустить в сторону Украины беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".

Пуски могли осуществить из города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военные призывают украинцев прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

"Внимание! Вероятны пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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