Президент Украины также ожидает реакции Венгрии на российский террор.

В результате очередного массированного удара России по Украине погибло минимум 8 человек, среди них ребенкок, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Также, по его словам, под завалами до сих пор могут находиться люди. Есть десятки пострадавших.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров", - добавил он в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Россия пользуется тем, что "часть мира" закрывает глаза на убитых детей. Поэтому он ожидает реакции, в частности, Китая на происходящее. Ведь именно КНР не раз призывала к "нерасширению войны и к прекращению огня".

Видео дня

Президент Украины желает увидеть и реакцию Венгрии. "Смерть детей должна вызывать куда более сильные эмоции, чем что-либо другое. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", - отметил украинский лидер.

И подытожил, что уже пришло время для введения новых и жестких санкций против России, ведь "все дедлайны уже сорваны", а десятки возможностей для дипломатии — испорчены.

Новость дополняется...